Debutante, Akira tenta se viabilizar como terceira via

14/09/2020 | 07:00



Vereador de primeiro mandato em Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB) debuta na corrida à Prefeitura em busca de se consolidar como terceira via e com aposta da juventude e modernidade na política local.

Confirmado prefeiturável e com Paula Alves (Rede) como vice, Akira recebeu 589 votos quatro anos atrás. Esteve próximo do governo do prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), mas, aos poucos, foi se desgarrando do Paço. Passou parte do mandato como independente, tanto que votou a favor da rejeição das contas de Maranhão referentes ao ano de 2014.

Na visão de Akira, carregar Maranhão nas urnas, como terá de fazer a vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), é um fardo, não uma benesse. “Não adianta tentar esconder. Ela foi vice do Maranhão por oito anos. Ela representa a continuidade do governo dele.” A aposta do socialista é abusar das redes sociais para vencer o poderio financeiro de rivais. <TL>