Confiante, Filippi diz estar preparado para reassumir Diadema

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020 | 07:00



Candidato à Prefeitura de Diadema pelo PT, José de Filippi Júnior afirmou que está pronto para reassumir a cidade e resgatar valores milenares representados pela sigla. O ex-prefeito, que já esteve a frente do Paço por três vezes (1992, 2000 e 2004), afirmou que a cidade retrocedeu em muitos aspectos, em especial, em saúde, educação, habitação e segurança. “É o município que se destaca em número de homicídios por arma de fogo. E isso é reflexo das atitudes que deixaram de ser firmes”, disse.

Com Patricia Ferreira (PT) de vice, Filippi utilizou de metáfora a máscara, que os cidadãos utilizam hoje por causa da crise sanitária propagada pelo novo coronavírus, para falar que ela está ‘caindo’ para os políticos que foram eleitos. “Disseram que bastava fazer a reforma trabalhista, da Previdência, que era preciso dar dinheiro nas mãos dos bancos para que empregos fossem criados. E o que estamos vendo é um tremendo retrocesso”, disse o candidato durante a live da convenção do PT na manhã de ontem.

Participaram da transmissão nomes como o ex-candidato à presidência nas últimas eleições e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad (PT). “Estou entusiasmado com as propostas para economia solidária que Filippi tem para Diadema. Além disso, com ex-ministro da Educação sei o quanto essa área precisa de investimentos e faz tudo mudar. Vamos defender o legado do PT e sabemos que um Brasil melhor é construído por meio do trabalho em cada cidade, assim como será em Diadema.”

Vale lembrar que, foi em Diadema que o PT venceu pela primeira vez uma eleição para prefeito, em 1982, com Gilson Menezes (PSB). O ex-prefeito morreu em fevereiro deste ano após longa batalha contra a diabete.

Filippi não fez menção ao nome de Menezes, mas, durante discurso lembrou “das pessoas que lutaram pela cidade e que não estão mais aqui”, afirmando que não citaria nomes para não deixar ninguém de lado. “Pessoas que lutaram pela igualdade social, justiça e liberdade em nossa sociedade.”

Deputados, integrantes de outros partidos, como PL e Avante, além outras figuras políticas mandaram mensagem para Filippi. Presente na live, Adi dos Santos, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores) São Paulo, enfatizou que todos estão empenhados em “compor a maior bancada de vereadores do PT que Diadema já teve, a fim de ajudar Filippi a governar Diadema”.

Disponível em sua página no Facebook, a transmissão da convenção teve (até a noite de ontem) 290 comentários, sendo a maioria a favor do candidato petista.