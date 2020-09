Com mais de 307 mil casos, OMS anuncia novo recorde de infectados pelo coronavírus

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/09/2020



A OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou ontem aumento recorde nos casos globais do novo coronavírus, com mais de 307.930 vítimas confirmadas apenas nas últimas 24 horas.

As maiores altas foram registradas, respectivamente, na Índia (94.372), nos Estados Unidos (45.523) e também no Brasil (43.718). A média alcançada foi de 921.698. O registro anterior realizado pela OMS para novos casos era de 306.857 em 6 de setembro.

No País, de acordo com o Ministério da Saúde, foram contabilizadas mais 415 mortes causadas pela Covid-19, somando 131.625 brasileiros que não resistiram ao agravamento da doença. O Brasil tem 4.330.455 de casos confirmados, desses 3.573.958 correspondem às pessoas que já se recuperaram da doença.

NÚMEROS REGIONAIS

O Grande ABC contabiliza, até o momento, 69.514 casos confirmados do novo coronavírus. Os dados foram divulgados pelas Prefeituras, por meio dos boletins epidemiológicos – Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra não atualizam os números aos fins de semana.

Entre as sete cidades, São Bernardo continua com mais casos, com 26.827, seguida por Santo André (16.820), Ribeirão Pires (10.386), Diadema (7.709), Mauá (3.886), São Caetano (3.379) e Rio Grande da Serra (507).

Em relação às mortes, a região registra, até o momento, 2.313 vítimas fatais pela Covid-19. O mesmo balanço aponta que 43.717 pessoas tiveram altas médicas.

Já no cenário estadual, São Paulo registra 32.606 mortes causadas pelo novo coronavírus, além de 892.257 casos confirmados da doença. Entre o total de positivados, 743.529 estão recuperados. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 51,4% na Grande São Paulo e de 51,6% no Estado.