Mulher é atacada por abelhas no Parque Central

Da Redação



13/09/2020 | 21:40



Na tarde deste domingo, uma mulher, que não teve sua identidade revelada, foi atacada por um enxame de abelhas, no Parque Central, em Santo André. De acordo com informações da Prefeitura, o motivo do incidente ainda será investigado e esclarecido.

A vítima foi atendida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um hospital privado na cidade. Ainda segundo nota divulgada ao Diário pela administração municipal, as equipes farão levantamentos devidos sobre o incidente e ficam à disposição da vítima e seus familiares para prestar assistência.