Equipe Andretti brilha e Herta vence corrida 2 de Mid-Ohio na Fórmula Indy

13/09/2020 | 20:02



Em domingo inspirado para a equipe Andretti, Colton Herta brilhou na corrida 2 da etapa de Mid-Ohio na Fórmula Indy, nos Estados Unidos. O piloto fez a pole position, no início do dia, e aproveitou a vantagem para vencer a prova. Ao seu lado, no pódio, teve os companheiros de time Alexander Rossi e Ryan Hunter-Reay.

Após o trio, vieram Graham Rahal, Marcus Ericsson, Simon Pagenaud. Vencedor da primeira corrida da etapa, no sábado, o australiano Will Power chegou apenas em sétimo neste domingo, ficando mais longe da briga pelo título. Josef Newgarden foi o oitavo colocado, seguido por Pato O'Ward e Scott Dixon.

Dixon, por sinal, foi um dos principais personagens da prova. Largando em terceiro lugar e forte candidato ao título, o piloto neozelandês cometeu raro erro na 22ª volta e mudou o panorama da partida. Ele rodou sozinho e caiu para o último lugar. Fez, então, uma corrida de recuperação e ainda cruzou a linha de chegada no décimo posto.

Apesar da falha e da posição, Dixon sustentou sua boa vantagem na liderança do campeonato, agora com 456 pontos. A vice-liderança pertence a Newgarden, com 384. Pato O'Ward figura em terceiro, com 338, Herta soma 327 e Will Power aparece no quinto lugar geral, com 306.

Entrando em sua reta final nesta temporada atípica, com mudanças seguidas no calendário, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Fórmula Indy terá mais três etapas. A próxima está marcada para 2 de outubro. Será a corrida 1 da etapa Indycar Harvest GP, em Indianápolis, nos EUA.