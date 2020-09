ACM Neto: 'Aliança em Salvador é recado que DEM e PDT querem futuro comum'

13/09/2020 | 18:27



O prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto, disse neste domingo, 13, ao oficializar o nome de Ana Paula Matos, do PDT, como vice na chapa de seu candidato à prefeitura, Bruno Reis (DEM), que a aliança na capital baiana é um "recado para o Brasil" e que os partidos têm a mesma visão de país.

Ana Paula Matos é ex-secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador. A convenção do DEM-PDT em Salvador será nesta segunda, 14.

Na Bahia, o PDT compõe a base estadual do governador Rui Costa (PT), mas passa agora oficialmente a apoiar o candidato adversário na capital.

Apesar de frisar que a aliança nas eleições deste ano não significa um acordo para 2022, quando Ciro Gomes (PDT) deve sair candidato à presidência da República, ACM Neto disse para o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que também participou do evento online, que está interessado em um "namoro futuro" com o PDT. Lupi retribuiu: "A gente também quer namorar!".

Neto destacou que a aliança é emblemática na capital, terceiro colégio eleitoral entre as capitais, com mais de 1.897.098 milhão de eleitores (TSE), razão pela qual tem importância no tabuleiro nacional.

"Cada partido tem sua autonomia, sua vida própria (...) O que nos une fundamentalmente: primeiro, a defesa da democracia, uma defesa intransigente, como valor inegociável. Segundo, uma visão de Brasil. Nós temos o desejo de um futuro muito mais promissor para o nosso País. Então, muitas são as nossas conversas, minhas, do Lupi, do Ciro, do Rodrigo Maia (...)", disse Neto.