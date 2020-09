Sistema Anchieta-Imigrante registra congestionamento neste domingo

da Redação



13/09/2020 | 17:56



No retorno para casa após fim de semana de recorde de calor em pleno inverno, o trânsito segue intenso no sentido São Paulo pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Segundo o boletim atualizado pela Ecovias, concessionária responsável pelo sistema, o tráfego na Imigrantes está congestionado do km 61 ao km 58. Na mesma direção, Anchieta está com fluxo lento do km 35 ao 28.

Também pelo excesso de veículos, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega possui trechos congestionados no sentido São Paulo, do km 282 ao km 280. Já na saída do Guarujá tem congestionamento, pela SP-248, do km 3 ao km 1 e na Cônego Domênico, do km 248 ao km 250, também pelo excesso de veículos.

A Ecovias ainda ressalta que o tempo está estável e a visibilidade é boa, porém os caminhões com destino a São Paulo devem acessar, obrigatoriamente, o trecho de serra da via Anchieta.

O SAI está em Operação Subida. Para a descida, os motoristas utilizam apenas a pista sul da via Anchieta. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta.

CONTAGEM

Desde a 0h de sexta-feira (11), quando se iniciou a contagem, mais de 196,3 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 132,7 mil veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).