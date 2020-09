Vítima de afogamento é socorrida em estado grave no Riacho Grande

No início da tarde deste domingo (13), uma pessoa, que ainda não teve sua identidade revelada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, como vítima de afogamento. O caso aconteceu na Rua Antônio Caputo, altura do número 100, na represa Riacho Grande. Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, a vítima foi resgatada em estado grave e encaminhada ao PS (Pronto Socorro) Central de São Bernardo.

Para evitar a aglomeração na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo, a Prefeitura fechou com gradil o acesso ao espaço destinado para banho e intensificou a fiscalização da GCM (Guarda Civil Municipal) no local.

O caso reforça o alerta que o Diário vem fazendo sobre o clima quente e os acidentes em rios e represas. Na última sexta-feira, por exemplo, a equipe de reportagem publicou orientações do Corpo de Bombeiros para o fim de semana, em que aconselham que as pessoas nadem sempre em lugares onde o banho é permitido e tenha a presença de salva-vidas, além de respeitar as placas de advertência e evitar nadar próximo a barcos e outras embarcações. Os cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus também devem ser adotados. É essencial manter o distanciamento físico, utilizar máscara e não descuidar da higiene, principalmente das mãos.

Sobre o caso deste domingo, o Diário aguarda mais informações da Prefeitura sobre a vítima e fiscalização no local.

CASOS

Ontem, por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros esteve à beira da Represa Billings, próximo ao km 67, em busca de uma pessoa – que ainda não teve sua identidade revelada – desaparecida há cerca de três dias, em São Bernardo. De início, os bombeiros suspeitavam em um possível afogamento, já que após o acionamento aos profissionais pelos próprios familiares da vítima, os bombeiros encontraram alguns pertences da pessoa à beira da represa, mas não localizaram o corpo da vítima. A família comentou aos profissionais que não tinham a certeza se a pessoa desapareceu no local. Após término dos trabalhos durante todo o dia pelo bombeiros, a Polícia Militar segue nas buscas pela vítima.

Já na semana passada, no feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, também no Riacho Grande, um homem de 47 anos foi salvar um dos integrantes da família da água, mas acabou se afogando e foi resgatado sem vida. Além disso, 12 pessoas perderam as vidas em represas ou praias do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram três mortes no Guarujá, três em Mongaguá, uma em Bertioga, uma em Ubatuba e quatro em represas da Região Metropolitana.