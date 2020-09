Kiko assegura ter aval jurídico e dispara contra Clóvis Volpi

Raphael Rocha

Prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB) ratificou a candidatura à reeleição assegurando ter plenas condições jurídicas de buscar o segundo mandato na cidade – o quarto de prefeito na região, já que foi duas vezes chefe de Executivo em Rio Grande da Serra – e subiu o tom contra o ex-prefeito Clóvis Volpi, candidato do PL ribeirão-pirense. Mega convenção ontem aconteceu em cinco locais diferentes.

“Esse questionamento (jurídico) me acompanha desde 2008. Em 2014, falaram que não seria candidato a deputado federal. Fui, tive 31.720 votos. Dois anos depois, falaram que não seria candidato em Ribeirão Pires. Fui e ganhei. Recorrer a isso mostra a fragilidade dos adversários, das propostas”, disse Kiko. “Não fui condenado por ato doloso ou de má-fé e não posso ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Se pairasse alguma dúvida (jurídica) eu sequer seria candidato. E não haveria o leque de aliados que temos.”

Além do PSDB e do PTB, do vice Gabriel Roncon (mantido na chapa), o projeto conta com adesão de DEM, Podemos, PSD, Cidadania, PV, PCdoB, PDT, PRTB, MDB e PSC. São 160 candidatos a vereador.

Kiko elevou o tom contra Volpi, que, nas últimas semanas, tem disparado ataques à gestão do socialista. “Ele usa discurso muito eloquente, mas acredita que a população não vai lembrar dos problemas que deixou em Ribeirão Pires. Nós vamos lembrar”, comentou Kiko. “Deixou dívida, obras paradas, como o hospital de Santa Luzia. No caso do hotel escola, foi apontado que dinheiro para construir um elevador de acessibilidade não foi aplicado. Isso é gostar de gente, como ele diz?”, questionou, citando também negociações questionáveis com a família D’Orto, do vice de Volpi, Amigão D’Orto (PSB). “Ele concedeu a rodoviária para a família do vice dele construir uma rede de fast food em negociação no mínimo estranha.”

Kiko exaltou sua gestão, disse que colocou a casa em ordem e que tem cartela de benfeitorias a mostrar. “Pavimentamos a cidade, fizemos o Parque Oriental, o bulevar gastronômico, recuperamos o crédito do município. A cidade estava falida e demos resposta.”