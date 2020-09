Fabio Palacio apresenta Saul Klein como vice e Paulo Pinheiro como conselheiro

Daniel Tossato



13/09/2020 | 16:32



Com nome referendado como candidato a prefeito de São Caetano, Fabio Palacio (PSD) afirmou que utilizará o ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) como conselheiro durante a campanha e também em sua gestão, caso seja eleito. Na convenção, que ocorreu durante toda manhã no prédio da Câmara da cidade, Saul Klein (PSD), filho do fundador da Casas Bahia Samuel Klein, teve o nome confirmado como candidato a vice-prefeito na chapa.

Conforme Palacio, a bagagem política de Paulo Pinheiro, que também teve quatro mandatos como vereador na cidade, tem de ser levado em consideração e que esse suporte pode fortalecer a chapa majoritária.

“Sim (Paulo Pinheiro será um conselheiro), nas coisas que foram boas e nas coisas que não foram tão boas assim. Para que a gente possa, nas palavras do próprio Paulo (Pinheiro), fugir de algumas armadilhas que o poder público apresenta. E também para que a gente possa entregar um pouco mais”, declarou Palácio, que agradeceu pessoalmente o ex-prefeito, que participou da convenção.

Ainda conforme o pessedista, desde o início da pré-campanha o ex-prefeito Paulo Pinheiro tem conversado com Palácio com intenção de trazer experiência para o grupo político.

Durante a convenção, que foi possível encontrar aglomeração de pessoas, Saul Klein assinou ata de filiados do PSD e participou de coletiva ao lado do prefeiturável Fabio Palacio. Além do ex-prefeito Pinheiro, vereadores de oposição à gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) também foram vistos, como Jander Lira (DEM) e César Oliva (PSD).

“Pra mim (participar de uma eleição) é novidade. Mas essa parte de eleição ainda nem começou, mas creio que é uma coisa tranquila. No final, creio que as pessoas que votarão querem saber o que esperar de cada pessoa, não de cada partido. Vou colocar toda minha experiência de 66 anos a favor de uma população melhor”, avaliou Saul Klein, que traçou breve histórico de sua carreira na empresa do pai e como começou a trabalhar no atendimento aos clientes em uma das lojas.

O nome de Saul foi definido na noite de quinta-feira passada após reunião da coordenação geral da pré-campanha. Outros nomes foram cotados para o cargo, todos ligados ao ex-prefeito Paulo Pinheiro, como da ex-primeira-dama Graça Pinheiro (DEM) e de um dos filhos do democrata, Paulinho Pinheiro (DEM). A definição, porém, ficou a favor do empresário.

Sobre o imbróglio na filiação de Saul Klein ao PSD, que ocorreu dentro do prazo eleitoral, mas que estava vinculado à Capital, Fabio Palacio alegou que a situação está resolvida e que há liminar favorável ao empresário, assinado pelo desembargador Nelton Agnaldo Moraes, que acatou argumento de erro sobre a localização do título eleitoral.

“A filiação foi feita dentro dos prazos corretos e até houve um problema no cartório, mas a Justiça Eleitoral já corrigiu essa situação”, sustentou o prefeiturável.