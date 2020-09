Fred revela que ele e Bianca Andrade deram o primeiro beijo três anos antes de assumirem a relação

13/09/2020 | 16:10



Bianca Andrade e o youtuber Fred assumiram uma relação sem exclusividade. E para tirar algumas dúvidas de seus seguidores, o dono do canal Desempedidos gravou um vídeo para falar sobre a sua história com a Boca Rosa.

O rapaz contou como conheceu Bianca:

- Eu conheci ela no YouTube brandcast, ela subiu no palco, eu não a conhecia, não a seguia, nunca tinha visto o canal dela. Mas eu me identifiquei muito com a história dela, que é muito parecida com a minha. Ela veio da favela, eu vim da periferia. Que menina firmeza! E quando ela desceu do palco, eu fui dar os parabéns para ela. Conheci a mãe, amei as duas de cara.

E acrescentou:

- Depois, teve um after no Vila Mix. Confesso que estava encantado, mas ela falou que tinha namorado, pulei fora... Mas a gente acabou virando brother e até gravamos juntos.

Fred revelou que o primeiro beijo dos dois aconteceu em março de 2017, quando eles tinham saído para jantar:

- Eu tinha marcado um sertanejo com os meus amigos. Deu a minha hora e falei que ia vazar. Ela perguntou se eu ia mesmo e falou tinha ido até lá. Achei que tinha um por cento de chance de rolar. Fechou o restaurante, não fui ao sertanejo, e quando foi ver, dermos um beijão. Ela beija muito bem. Ela disse: Entendi que aconteceu um negócio aqui.