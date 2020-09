São Bernardo avança às semifinais do Campeonato Paulista da série A-2

Do Diário do Grande ABC



13/09/2020 | 15:48



Foi no sufoco, mas o São Bernardo FC se garantiu nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Depois de empatar com o Juventus por 0 a 0 no tempo normal, o Tigre ganhou a disputa de pênaltis por 6 a 5. O jogo foi disputado na manhã deste domingo, no Estádio 1º de Maio.

São Bernardo e Juventus fizeram uma partida extremamente estudada, com poucas chances de gols.

Na primeira etapa, os dois times se mantiveram fechados, com as defesas se sobressaindo sobre os ataques. Foram poucos os lances de perigo, sempre com bolas levantadas na área, que eram invariavelmente cortadas pelos zagueiros.

Na única chance clara do primeiro tempo foi protagonizada por Mazola, do Moleque Travesso. Ele passou por dois adversários, mas bateu fraco, facilitando a defesa de Moisés Júnior, do Tigre.

Na segunda etapa, o equilíbrio se manteve e o jogo ficou ainda mais lento devido ao forte calor. Nos minutos finais, Rei, do Juventus, deu entrada dura em Lucas Mota e foi expulso. Mas já não havia mais tempo e o jogo foi para os pênaltis, já que o confronto de ida também terminou em igualdade (1 a 1).

Nas cinco cobranças iniciais, o goleiro Moisés Júnior, do São Bernardo, defendeu o chute de Rocha e Allan Dias, do Tigre, acertou o travessão. Nas batidas alternadas, Diego Sacoman acertou a trave e Luanderson converteu a última cobrança, dando a classificação à equipe do Grande ABC.

O São Caetano também tem vaga garantida nas semifinais. Os outros dois times serão conhecidos após as disputas entre Portuguesa e XV de Piracicaba (amanhã) e São Bento x Taubaté, na terça-feira.