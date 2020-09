Em meio à pandemia, Thais Fersoza fala sobre planos para o Natal

13/09/2020 | 12:10



Thais Fersoza adora compartilhar momentos de sua vida com seus seguidores no Instagram. Faltando apenas quatro meses para o Natal, a atriz falou sobre seus planos para o feriado:

Meu pinheiro de Natal esse ano! Quem me conhece sabe que sou apaixonada pelo Natal. Fico pensando como será esse ano... tenho visto que as pessoas não estão em isolamento social, mas sim distanciamento. Estou tentando entender como fazer isso funcionar pra mim, pra nossa família, porque os adultos super entendem e sabem como agir, mas e as crianças de três e quatro anos?

E continuou:

Por mais que entendam, é difícil controlar pra que não coloquem mão na boca, no nariz e em todas as coisas. Enfim. O que vocês acham? Como vocês pensam em fazer o Natal na casa de vocês? Já pensaram que faltam só 4 meses?

Thais aproveitou para criticar a atitude de pessoas que furaram a quarentena para viajar:

Agora, o que eu acho surreal, são as fotos do feriado... gente! Pelo amor de Deus! O que o povo está pensando? Difícil entender, viu?