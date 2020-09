Laura Cardoso faz 93 anos de idade e dispara: Não vou parar nunca, aposentadoria é um horror!

13/09/2020 | 12:10



A atriz veterana Laura Cardoso completa 93 anos de vida nesse domingo, dia 13. Ela deu uma entrevista ao jornal O Globo onde falou sobre ainda estar na ativa:

Parar? Nem pensar! Aposentadoria é um horror! Estar na ativa mantém a gente viva.

Ela, que esteve em A Dona do Pedaço, em 2019, está no ar atualmente na reprise de Flor do Caribe, contou sobre as transformações que a TV passou desde que ela estreou em 1952, no programa Tribunal da coração, na extinta TV Tupi:

Foram muitas, tanto humanas, quanto técnicas. Eu já era contratada da Tupi quando a TV chegou ao Brasil. De repente, tínhamos que lidar com equipes maiores e gente nova, que sabia lidar com as câmeras, novos diretores mostrando as marcações e enquadramentos. Atores tinham que aprender a dividir o espaço do cenário e não mais só o microfone, como no rádio. No rádio, cada ouvinte imaginava o personagem a sua maneira. A TV trouxe a imagem associada àquelas vozes. Tínhamos que aprender uma nova linguagem, postura, a representar para as câmeras, não havia público.

Laura também opinou por que acha que, mesmo com a internet e streaming, a TV continua relevante:

Porque tem a capacidade eterna de se reinventar. Também diziam que o teatro e o cinema iam acabar por causa da TV. Acaba nada! Vai se fazer de outro jeito, com outra gente. Arte não morre.

Sobre como se sente sendo uma das atrizes que mais fez novela no Brasil, ela se diz sortuda:

[Significa] que tive sorte e que autores confiaram em mim. Gosto e sempre respeitei a televisão. É uma coisa sagrada para mim. O trabalho é sagrado para mim. Amo meus colegas, meu ambiente. Fui muito feliz durante minha carreira.