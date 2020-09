Wagner Rubinelli retira nome do páreo e anuncia apoio a Marcelo Oliveira

Daniel Tossato



13/09/2020 | 11:49



Com intenção de disputar o Executivo pela primeira vez, o ex-vereador e ex-deputado federal por Mauá Wagner Rubinelli (PTB) retirou candidatura do páreo e decidiu que apoiará projeto do vereador e candidato ao Paço mauaense Marcelo Oliveira. O anúncio foi feito em convenção que ocorreu na manhã deste domingo em Mauá.

Conforme Rubinelli, a quantidade de candidatos a prefeito na cidade pesou para que o ex-parlamentar retirasse o nome do pleito para apoiar o concorrente petista na cidade. Na cidade, agora sem Rubinelli, oito nomes disputam o Paço; o atual prefeito e que busca reeleição, Atila Jacomussi (PSB), André Sapanos (PSOL), Amanda Bispo (UP), Marcelo Oliveira (PT), Vanessa Damo (MDB), José Roberto Lourencini (PSDB), Doniste Braga (PDT) e João Veríssimo (PSD).

“Ontem à tarde começamos a analisar essa situação. A disputa eleitoral, com vários candidatos, fica claramente mais difícil. Já à noite passamos a conversar com o Marcelo (Oliveira) à respeito de apoio e hoje pela manhã, na convenção, batemos o martelo em apoiá-lo”, alegou Wagner Rubinelli. “Nós entendemos que essa saída (de apoiar o vereador Marcelo Oliveira) é mais adequada para chegarmos ao segundo turno”, emendou.

Rubinelli foi convidado para ingressa ao PTB no final do ano passado pelo deputado estadual e presidente estadual da legenda, Campos Machado (PTB). Uma das intenções do partido era de encampar candidatura ao Executivo neste ano.

Uma das situações que levou Rubinelli a retirar o nome da disputa ao Executivo, foi a retirada do Republicanos que decidiu apoiar o prefeiturável João Veríssimo (PSD). Na sexta-feira, Rubinelli afirmou ao Diário que ficou surpreso com a decisão da legenda, já que não houve qualquer tipo de anúncio prévio por parte da sigla.

O ex-deputado federal afirmou, também, que não irá requerer vaga de candidato a vice-prefeito na chapa de Marcelo Oliveira e entende que a movimentação visa fortalecer os dois partidos na disputa eleitoral.

“Marcelo já tem o nome da vice-candidata (Selma Dias, PT), nome que é ligado ao ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). Tenho muito respeito por isso”, salientou.

Rubinelli assegurou que conversou com Campos Machado a respeito da decisão e que o deputado estadual teria entendido a movimentação política.

“Não fazemos nada aqui em Mauá sem conversar com Campos Machado. Ele entendeu perfeitamente nossa decisão, assim como a executiva estadual”, declarou Rubinelli.