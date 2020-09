13/09/2020 | 11:10



O pai de Whindersson Nunes, Hidelbrando Batista, começou esse domingo, dia 13, lavando a alma no Instagram.

Ele postou a seguinte mensagem:

Meus filhos, há coisas nesse mundo que a gente não perde, se livra. Bom dia!

Logo começaram os comentários associando a postagem à situação que Whindersson vive com a ex, Luísa Sonza, que, após muito negar, assumiu relacionamento com Vitão:

Esse sabe das palavras! Virei seu fã paizão!

Verdade, com o tempo entendemos porque Deus tira algumas pessoas da nossas vidas!

A energia do Whin é surreal, é boa, é linda. Não é justo que ele se misture com o que é diferente disso.