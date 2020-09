Programação especial na TV lembra a data

13/09/2020 | 07:50



Antes de o especial do Globo Repórter ir ao ar, a Globo inicia a série de homenagens aos 70 anos da TV no Brasil com o Esporte Espetacular, que vai ao ar neste domingo, 13, mostrando como o esporte foi notícia na televisão, com a participação de atores como Lima Duarte e Tony Ramos. As celebrações seguem no Conversa Com Bial, com entrevista com o ator Juca de Oliveira, na segunda-feira, 14.

No sábado, 19, será exibida Nada Será Como Antes, série sobre o início da TV que ganhou formato de telefilme, no Supercine; e, na manhã de domingo, 20, Carlos Tramontina trata do tema no Antena Paulista.

Para também comemorar a data, a TV Cultura estreia no dia 17, às 22h15, a série documental inédita Os Campeões de Audiência, produzida pela própria emissora.

Dirigida por Henrique Bacana, a produção traz três episódios semanais, que contam com depoimentos de 70 nomes importantes da TV brasileira, como Laura Cardoso, Tony Ramos, Nilton Travesso e Jayme Monjardim.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.