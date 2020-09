São Bernardo FC só pensa em vitória por vaga na semifinal

Dérek Bittencourt

12/09/2020



12/09/2020 | 23:00



Depois de empatarem por 1 a 1 na Rua Javari, São Bernardo FC e Juventus fazem hoje, às 10h, no Estádio 1º de Maio, o jogo da volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. E uma vitória hoje, mais do que a classificação às semifinais, devolve a equipe do Grande ABC à liderança geral do torneio. Em caso de nova igualdade, por outro lado, a decisão será nos pênaltis.

O Tigre poderá ter algumas mudanças na escalação em comparação ao primeiro jogo. Três atletas deixaram a Rua Javari com problemas musculares ou físicos, casos de Lucas Ferron, Ferreira e Pará. Consequentemente, Lucas Mota, Leandro Amaro e Fernando Júnior aparecem como opções. Outros dois jogadores que têm chance de aparecer entre os titulares são Natan e Léo Jaime, nas vagas de Alex Guedes e Marlyson.

“Nosso grupo tem muitos jogadores de qualidade. Vários atletas experientes e, mesmo os mais jovens, são preparados. O professor Marcelo Veiga confia em todos e quem estiver em campo terá totais condições de ajudar. Eu já disse e volto a afirmar. Estou aqui para colaborar e o professor sabe que pode confiar em mim em qualquer situação”, disse Léo Jaime, que teve a chance de marcar um gol na partida de ida, mas acertou a trave após desvio de cabeça.

“Fiquei pensando muito nesse lance. Depois do jogo eu nem consegui dormir, porque fiquei imaginando que se aquela bola entrasse as coisas poderiam ser diferentes. Mas agora já passou e trabalhamos muito nessa semana para conseguir buscar o resultado positivo no domingo (hoje)”, contou o atacante aurinegro que, no último jogo do Tigre em casa, fez dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o XV de Piracicaba. “Poder repetir os gols novamente na nossa casa e ainda por cima ajudar a equipe a buscar essa classificação. Claro que pensei, mas o que eu mais quero é a vitória da nossa equipe. Não importa quem fizer os gols. O mais importante é buscar essa passagem para as semifinais”, concluiu Léo Jaime.

Zagueiro fala sobre falta de consideração por jogo às 10h

São Paulo está batendo recorde de calor neste fim de semana. Independentemente disso, São Bernardo FC e Juventus estarão a postos a partir das 10h para definir o segundo semifinalista do Campeonato Paulista da Série A-2. Uma situação bastante delicada, segundo o zagueiro do Moleque Travesso, João Paulo – que jogou improvisado na lateral esquerda na partida de ida, na Rua Javari.

“Fim de semana mais quente do ano, acho que deveria ter consideração pelo atleta profissional. Horário ruim, mas fazer o que, tem de cumprir com regras e normas. Se fosse às 5h a gente tinha que jogar e vencer, porque é esse nosso pensamento, sair com a vitória para chegar à semifinal”, afirmou.

Nascido em Diadema, ainda criança o jogador se mudou para São Bernardo. Seus pais, inclusive, ainda moram próximos ao 1º de Maio. Assim, o jogo de hoje é ainda mais especial para João Paulo. “Tem sabor diferente, me dá motivação a mais”, destacou. “O São Bernardo FC é clube que respeito, mas que vença o Juventus”, emendou o defensor.

O técnico Alex Alves não deverá ter problemas para escalar o Juventus.