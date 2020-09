Anvisa aprova retomada do estudo da vacina de Oxford

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 23:00



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a retomada no Brasil, a partir de amanhã, dos testes da vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Especialistas avaliaram as informações recebidas da agência reguladora britânica, cujos estudos haviam sido suspensos no dia 8, após uma participante dos testes apresentar sérias reações adversas à vacina. Conforme a Universidade, perto de 18 mil pessoas em diferentes países receberam as vacinas do estudo.

CASOS

As cidades do Grande ABC registram ontem 60.049 infectados pelo novo coronavírus – apenas Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra não atualizam os dados. Com relação as mortes, a região registrou 2.309. São Bernardo tem 823 vítimas fatais, seguida por Santo André, com 521, Diadema 406, Mauá 285, São Caetano 178, Ribeirão Pires, 70 e Rio Grande da Serra, 23.

Já o Estado de São Paulo registrou ontem 32.567 óbitos e 890.690 casos confirmados. Entre o total de casos diagnosticados 733.103 pessoas estão recuperadas. O Brasil contabiliza 4.297.949 casos confirmados e 130.870 mortes.<EM>