Taka regressa à disputa em busca de consolidar imagem política

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 23:00



O empresário Taka Yamauchi (PSD) entra em sua segunda eleição à Prefeitura de Diadema com o desafio de deixar de ser surpresa para virar realidade no cenário político local. Depois do inesperado quarto lugar no pleito de 2016, quando atingiu 23,5 mil votos, Taka avalia que a capacitação pública obtida como secretário de Obras em Ribeirão Pires, bem como não se vincular com PT ou com o prefeito Lauro Michels (PV), trazem novas perspectivas eleitorais.

“Tivemos crescimento significativo como secretário de Obras em Ribeirão Pires (no governo de Adler Kiko Teixeira, PSDB). E essa experiência profissional nos credencia para gerir Diadema. Eu me sinto mais preparado em 2020”, disse.

O pessedista aponta que o eleitorado de Diadema está decepcionado com “o PT e com a trupe Michels” e que a aposta “no discurso da verdade” pavimentou sua campanha. Serão 107 candidatos a vereador. “Agora estamos muito mais estruturados”, consentiu Taka, que terá como vice Maria do Socorro (MDB).