Granada larga com boa vitória no Espanhol e Osasuna supera recém-promovido Cadiz

12/09/2020 | 20:02



Surpresa da temporada passada, o Granada segue obtendo grandes resultados no Campeonato Espanhol. Empolgado com a classificação à Liga Europa, iniciou a temporada 2020/21 superando o Athletic de Bilbao, pelo placar de 2 a 0, neste sábado.

Para quem não se lembra, o Granada surpreendeu o gigante Barcelona no dia 21 de setembro de 2019, ganhando por 2 a 0 e curtindo uma liderança inédita também num sábado. Foram 24 horas curtindo uma posição, para muitos, impossível.

Pouco menos de um ano depois do resultado histórico, o time da região da Andaluzia novamente aparece curtindo um triunfo importante. Jogando em casa, recebeu um Athletic de Bilbao disposto a fazer um papel melhor que o tímido 11° lugar da edição passada, e passou sufoco antes de anotar seus gols.

Oito vezes campeão espanhol, o time basco criou boas oportunidades. Ficou no quase e viu o Granada voltar com tudo do intervalo. Foram quatro minutos decisivos no início da fase final. De cabeça, Yangel Herrera fez 1 a 0 de cabeça, aos quatro do segundo. Aos 8, Luis Milla chutou forte e definiu.

Sétimo colocado na competição conquistada pelo Real Madrid, o Granada está querendo fazer um papel ainda melhor em 2020/21. O primeiro passo foi bem dado, numa temporada na qual enfrentará gigantes do continente na Liga Europa.

A abertura do Espanhol marcou o retorno do Cadiz à Primeira Divisão espanhola. O primeiro jogo, em seus domínios, contudo, não foi como o esperado. O visitante Osasuna anotou duas vezes, com Adrian e García, um em cada etapa, para também iniciar bem.

Dois times que lutaram contra o rebaixamento na temporada passada, Eibar, que terminou no 14° posto, e Celta de Vigo, o 17°, parecem não ter aprendido com as campanhas ruins. Começaram o Espanhol sem gols, num empate por 0 a 0 frustrante para ambos.

A primeira rodada do Campeonato Espanhol prossegue neste domingo com: Valencia x Levante, Alavés x Bétis, Valladolid x Real Sociedad e Villarreal x Huesca.