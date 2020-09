Grillo retira nome do páreo e apoia PSDB

Fábio Martins

12/09/2020 | 19:47



Então pré-candidato a prefeito pelo MDB, o empresário Wagner Grillo confirmou hoje a desistência do projeto majoritário emedebista. Em documento, Grillo, que também preside o partido na esfera municipal, comunicou a retirada de seu nome da disputa e anunciou apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB). A decisão, portanto, coloca a legenda no arco de alianças tucano, que agora conta com 11 agremiação. A chapa proporcional será mantida pela sigla.

“A decisão visa contribuir com o projeto nacional da sigla. O MDB de Santo André segue firme na luta pelo bem estar social, crescimento da nossa cidade e continuará no pleito com sua chapa de vereadores, sempre comprometido com a honestidade e o fortalecimento da democracia. O diretório municipal declara apoio à candidatura majoritária do atual prefeito à reeleição Paulo Serra”, relata o dirigente, em trecho do comunicado.

Ao Diário, Grillo pontuou que o MDB local, bem como o nacional, entende que o momento delicado pelo qual vive o País "não é de dividir forças". "É hora de somar. Conversamos e entendemos que é melhor neste momento somar do que dividir. Tomamos essa decisão com muito cuidado, mas com toda a certeza do que estamos fazendo. O prefeito tem realizado bom trabalho à frente da cidade, principalmente neste período de pandemia (de Covid-19)", justificou, ao acrescentar que, apesar da convenção mantida no dia 15, às 11h15, estará amanhã no segundo dia de evento organizado pela coligação tucana.

Em São Paulo, o MDB entrou como vice na chapa do PSDB, escolhendo o vereador paulistano Ricardo Nunes como companheiro da dobrada. Em solo andreense, por sua vez, já havia tido ruptura. Anteriormente, ainda no começo do ano, o partido trabalhava com a pré-candidatura do empresário Evenson Dotto, ex-presidente da Acisa (Associação Comercial e industrial de Santo André). Ele, contudo, retirou-se do páreo em junho, sob alegação de compromissos profissionais e pessoais. Alguns dias depois, Grillo assumiu o papel de encabeçar a empreitada solo emedebista.

O tucano alegou que a aliança que se configura, “com mais essa importante adesão do MDB, é resultado do processo de reconstrução, que começou em janeiro de 2017”. Em 2016, Paulo Serra acumulava quatro legendas na coligação.