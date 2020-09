Comer na medida certa ajuda a ser mais saudável também na infância

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 23:00



Se alimentar bem é o primeiro passo para garantir uma boa saúde. Geralmente as refeições coloridas oferecem o chamado equilíbrio nutricional, que é quando consumimos a quantidade ideal de nutrientes, que são o combustível para que possamos brincar, estudar e praticar outras atividades. Além de prevenir as doenças.

Quando se come mais do que o necessário, pode ocorrer um desajuste, o que acarreta aumento no peso. Em 10 de setembro foi comemorado o Dia do Gordo, também conhecido como Dia de Luta Contra a Gordofobia, um alerta para os problemas que a obesidade infantil pode acarretar.

Crianças muito ‘gordinhas’, além de fazer disparar o ‘fofurômetro’, aumentam as chances de se tornarem adultos obesos. E as complicações podem aparecer ainda na infância, com o desenvolvimento de doenças, como pressão alta, diabete, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias e até alguns tipos de câncer.

A obesidade ocorre quando um indivíduo possui acúmulo excessivo de gordura corporal. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), essa análise ocorre a partir da medição do chamado IMC (Índice de Massa Corporal) – ou seja, há um desequilíbrio entre o peso e a altura.

Trata-se de um cálculo no qual se divide o peso da pessoa pela sua altura em metros elevado ao quadrado, ou seja, multiplica a altura por ela mesma e divide seu peso pelo resultado da conta anterior. Os números obtidos podem ser divididos em três grupos: peso normal (se o resultado da conta der entre 18,5 e 24,9), sobrepeso (entre 25 e 29,9) e obeso (acima de 30).

A obesidade não é apenas uma questão genética (quando a família tem casos de obesidade) mas, principalmente, reflexo de má alimentação e falta de exercícios físicos.

Os irmãos Leonardo e Guilherme Freitas Guedes, de 6 e 11 anos, respectivamente, de Diadema, estão com os pesos adequados para suas idades. Leonardo se orgulha por tomar bastante água durante o dia (importante fonte para hidratar o corpo) e conta que os legumes vão muito bem na sopa que a mãe prepara. Leite, ovo e banana estão na lista de alimentos que ele considera saudáveis e que gosta. Em contrapartida, de vez em quando, salgadinhos, bolo e chocolate também fazem parte de sua rotina alimentar. “Gosto de comer, pareço um buraco negro”, brinca.</CW>

O irmão mais velho, Guilherme, gosta muito de laranja e manga e também se hidrata bem ao longo do dia, mas confessa que alguns alimentos tradicionais na mesa dos brasileiros, como demais frutas e legumes, não é fã.

Vale lembrar que, não há alimentos proibidos, mas sim, aqueles que devem ser consumidos só de vez em quando. Tudo é uma questão de equilíbrio.

Dados obtidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) mostram que, em 2019, 14,8% das crianças menores de 5 anos e 28,1% entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso. Destas, 7% e 13,2% apresentavam obesidade