Escoteiros de Mauá adaptam as atividades para driblar pandemia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 23:01



A sala de casa simula o ambiente hostil de uma floresta, as hortas foram adaptadas no quintal e as aulas teóricas hoje cabem na tela de um celular. Dessa forma que o grupo de escoteiros Caio Viana Martins, que fica na Avenida Portugal, em Mauá, conseguiu manter sua rotina em tempos de pandemia e de distanciamento físico.

Assim como quase todas as atividades que tiveram de se reinventar, os escoteiros buscaram alternativas para manter o vínculo, mesmo à distância. A presidente do grupo de Mauá, Elenice Rocha Lopes, 73 anos, diz que sente falta dos encontros presenciais, mas as conversas virtuais suprem a saudade. “Em todas as aulas os chefes (responsáveis pelos grupos) criam interações com eles, de forma que fique divertido. Eles criam barracas para acampar em casa, com lençóis e cadeiras, atividades de primeiros socorros, plantações, tudo adaptado nas casas ou apartamentos”, detalha.

Os grupos são divididos por faixa etária. De 6 a 10 anos são classificados como lobinhos, de 11 a 14 são escoteiros, de 15 a 17 são sênior, de 18 a 21 os pioneiros e, acima dessa faixa etária, chefes adultos voluntários.

Os encontros são realizados virtualmente aos sábados e permaneceram no mesmo horário como era presencialmente, justamente para não perder o costume dessa rotina. “Tentamos mostrar para eles (crianças e adolescentes) que precisamos enfrentar isso ajudando uns aos outros, principalmente, os pais e quem mora com eles. Isso vai passar e esperamos que seja logo, pois todos sentimos essa falta do contato com a natureza”, destaca Elenice.

O estudante Gabriel de Jesus, 13, morador do Parque São Vicente, em Mauá, participa do grupo há quatro anos. Ele reforça que não é a mesma coisa do presencial, mas não desanima e garante que já está adaptado porque é o mesmo método de estudos da escola. “Senti que algumas pessoas desanimaram bastante, mas um ajuda o outro. Com auxílio dos chefes, a aula fica mais legal, produzimos coisas com o que temos em casa e vamos seguir assim.”

Gabriel lembra que, além das gincanas virtuais, produz objetos como estilingue e até cartelas de bingo. “Estes últimos dias, fizemos uma rosa dos ventos com água, um imã e agulha, foi muito divertido. São essas tarefas mais interativas que nos divertem”, comenta.

Na casa da Maria Heloísa de Bianche, 14, não é diferente. A estudante, moradora da Vila Bocaína, está no grupo há cinco anos e confessa que, mesmo longe, eles se mantém próximos, conversando e realizando as atividades à distância, justamente, para progredirem no grupo e adquirir as especialidades.

Para a estudante, improvisar a barraca em casa é a atividade mais divertida, seguida das que envolvem culinária. “Muitas tarefas nossas foram interrompidas, mas tivemos adaptações. Os lobinhos plantam, por exemplo, em cascas do maracujá e, assim, matamos as saudades de ficar perto do mato e das tarefas que realizávamos antes”, destaca Maria Heloísa.

Projeto foi fundado há quase 40 anos