Messi joga, Coutinho marca e Barcelona vence amistoso de pré-temporada

12/09/2020 | 19:11



O Barcelona entrou em campo pela primeira vez sob o comando de Ronald Koeman neste sábado, em amistoso de pré-temporada disputado contra o Nástic de Tarragona, no estádio Johann Cruyff, que fica dentro do complexo de treinamentos do time azul e grená. Messi esteve em campo, mas não fez gols na vitória por 3 a 1.

Os gols do Barcelona foram anotados por Dembélé, aproveitando falha da defesa para finalizar na saída do goleiro, Griezmann e Coutinho, ambos em cobranças de pênalti. O gol do Nástic, equipe da terceira divisão, foi marcado por Javier Bonilla, em belo chute de fora da área.

Chamou a atenção também as ausências no jogo: Suárez e Vidal não foram nem relacionados para a partida. Ambos não devem ser aproveitados por Koeman e negociam sua saída do clube catalão. Já Coutinho, que estava na mira de clubes ingleses após o término do empréstimo ao Bayern de Munique, deve seguir no Barcelona.

Messi, que tentou sair do clube nesta janela de transferências mas não obteve sucesso e irá continuar na temporada 2020-21, atuou junto com o time que disputou o primeiro tempo. Embora seja o cobrador oficial de pênaltis, permitiu que Griezmann cobrasse uma das penalidades. No mais, teve uma atuação discreta.

O Barcelona disputará mais um amistoso na próxima quarta-feira diante do Girona, equipe da segunda divisão espanhola. Por ter participado na fase final da Liga dos Campeões, a equipe teve os primeiros jogos no Campeonato Espanhol adiados e estreará na competição apenas no dia 27 de setembro, diante do Villarreal, no Camp Nou, em partida válida pela terceira rodada.