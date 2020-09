Prima de Viviane Araújo morre por complicações do novo coronavírus

12/09/2020 | 19:11



A família de Viviane Araújo está de luto. Eponina Cândido, influenciadora conhecida na internet como Gordinha Appel, faleceu na noite da última sexta-feira, dia 11, vítima de complicações do novo coronavírus.

A prima de Viviane tinha 42 anos de idade e passou os últimos 15 dias internada em um hospital no Rio de Janeiro.

Quem divulgou a notícia foi uma irmã de Nina, Danielle Cândido, por meio de um Stories postado em sua conta do Instagram neste sábado, dia 12.

Hoje, às seis horas, me ligaram do hospital para eu vir com um documento da Nina. Cheguei aqui e recebi a ligação que ela faleceu. [Foi] ontem, às 22h, com uma parada cardiorrespiratória, escreveu.

E lamentou:

Tentaram todas as manobras, mas, infelizmente, meu bebê foi morar em um lugar celestial.

Mais tarde, Daniele deu detalhes sobre o sepultamento e disse que não haverá velório.

Segundo o jornal Extra, Viviane está muito abalada e vai se pronunciar em breve.

Nina e a rainha de bateria da escola de samba Salgueiro eram bastante próximas e sempre postavam fotos juntas nas redes sociais.

O esposo da influenciadora, que era bem-humorada e muito querida, é enfermeiro e também foi diagnosticado com a Covid-19. Ele está em processo de recuperação da doença.