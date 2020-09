Pesquisa mostra que jovens podem ter depressão após isolamento

Da Redação



12/09/2020 | 23:59



Casos de depressão aumentaram em 50% durante a quarentena – reflexo do novo coronavírus – e quadros de ansiedade e estresse, em 80%, segundo estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Pesquisadores da Universidade de Bath, no Reino Unido, dizem que há uma tendência de alta nas taxas de depressão e ansiedade em jovens, nos próximos anos, em decorrência do isolamento social provocado pela pandemia. A análise concluiu que os que experimentaram a solidão durante o isolamento podem ter até três vezes mais chances de desenvolver depressão no futuro.

Para a psicóloga Adriana Cabana, do grupo Prontobaby, é importante que os pais fiquem atentos ao comportamento dos filhos e, se observarem algo diferente, procurem a ajuda de um especialista. “Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a manifestação clínica mais comum é representada pelos sintomas físicos, como dores de cabeça e abdominais, fadiga e tontura. Essas queixas físicas são seguidas por ansiedade. Já na adolescência, os sintomas são mais próximos aos dos adultos, como tristeza, esgotamento afetivo e social, além de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia”, explica Adriana.

A depressão acomete cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, e, nos últimos anos, vem atingindo populações cada vez mais jovens. Isso acontece, segundo a psicóloga, porque vivemos rodeados pelo excesso de tecnologia, o que torna as relações solitárias. “O advento do cyberbullying, do acesso a conteúdos não confiáveis na rede e a superexposição em redes sociais fazem com que o jovem se intimide frente ao mundo e se isole cada vez mais, trazendo o risco da depressão, podendo evoluir.”