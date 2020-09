Simaria comemora aniversário de cinco anos do filho com festa

12/09/2020 | 18:11



Simaria acabou de se recuperar completamente do seu diagnóstico do novo coronavírus. Então, como ela deixou o isolamento social de sua família para trás, aproveitou a última sexta-feira, dia 11, para comemorar o aniversário de Pawel.

A cantora organizou uma festa com a temática do Homem-Aranha em sua casa no bairro de Alphaville, em São Paulo, para celebrar os cinco anos de idade do caçula.

Nos Stories do Instagram, a jurada do The Voice Kids mostrou os detalhes da comemoração, que contou com docinhos decorados, muitas bexigas e enfeites, além de uma mesa que preparava bebidas alcoólicas para os adultos.

Entre os convidados, estava a irmã e dupla de Simaria, Simone, e seu filho, Henry.

Na ocasião do aniversário, a companheira de Vicente Escrig compartilhou uma declaração para o pequeno em suas redes sociais:

Meu filho, que você cresça sendo esse menino carinhoso, educado, amoroso e cheio de pureza. Eu te amo tanto, filho! Agradeço tanto a Deus, todos os dias, por ter você e sua irmãzinha. Vocês mudaram a minha vida para sempre. Te amo, meu filho. Que Deus cubra sua vida de bênçãos, e eu, sua mamãe, estarei aqui sempre que você precisar. Te amo, meu bebê mais lindo.