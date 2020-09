Jovem segue em estado grave após confusão em posto de gasolina

da Redação



12/09/2020 | 17:33



A jovem, Luana Lima, 26 anos, segue internada em estado grave, no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, após ter sido atingida por disparos feitos por um ex-policial durante uma confusão em um posto de gasolina, na avenida Caminho do Mar, em São Bernardo, no último dia 4, por volta das 22h.

Luana estava acompanhada do marido, Juan Swanepoel, 25, e amigos, quando o servidor público, Wellington Marques, 38 anos, abordou Luana e funcionárias da loja de conveniência com propostas indecentes. Na ocasião, Juan tentou afastar Wellington, o que deu início a uma discussão. Passados 20 minutos, o ex-policial voltou ao local armado e disparou contra o casal.

Juan não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Luana foi levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde permanece internada deste sexta-feira. Os dois comemoravam três anos de casados.

O servidor Wellington Marques foi preso em flagrante e continua detido. Ele vai responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.