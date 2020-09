Suspeita de afogamento, vítima segue desaparecida em São Bernardo

da Redação



12/09/2020 | 16:49



Uma pessoa - que ainda não teve sua identidade revelada - está desaparecida há três dias, em São Bernardo. De início, o Corpo de Bombeiros suspeitava em um possível afogamento, já que após o acionamento hoje dos profissionais pelos próprios familiares da vítima, os bombeiros encontraram alguns pertences da pessoa à beira da Represa Billings, próximo ao km 67. Desde às 9h, o Corpo de Bombeiros esteve no local e não localizou o corpo da vítima.

A família reforça o desaparecimento há três dias e comentou aos profissionais que não tinham a certeza se a pessoa desapareceu no local. Após término dos trabalhos durante todo o dia pelo bombeiros, a Polícia Militar seguirá com a procura da vítima.

OCORRÊNCIAS - No feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, no Riacho Grande, um homem de 47 anos foi salvar um dos integrantes da família da água, mas acabou se afogando e foi resgatado sem vida. Em Santo André, uma jovem de 16 anos se afogou ao nadar na represa no Jardim Riviera, área onde o banho não é permitido. Ela foi resgatada pelos bombeiros ainda com vida, contudo, morreu no Hospital Mário Covas após ter parada cardiorrespiratória.

Na última semana, 12 pessoas perderam as vidas em represas ou praias do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram três mortes no Guarujá, três em Mongaguá, uma em Bertioga, uma em Ubatuba e quatro em represas da Região Metropolitana. A corporação também registrou o total de 380 ocorrências de sábado (5) até esta segunda-feira (7). Outras duas pessoas estão desaparecidas em Itanhaém: são dois jovens, de 18 e 21 anos, que sumiram depois de entrarem no mar.