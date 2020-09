Nova relação trabalhista

Do Diário do Grande ABC



O acordo proposto pela Volkswagen para evitar demissão em massa em suas quatro unidades no Brasil, sendo a maior delas em São Bernardo, pode representar novo paradigma nas relações trabalhistas pós-pandemia da Covid-19. Reduzir benefícios de todos os funcionários, evidentemente garantindo-se os direitos, em troca da preservação de empregos deve ser o caminho adotado pelas principais empresas nacionais para suportar os efeitos da crise provocada pelo coronavírus, que ameaça desestruturar a economia do País. Por isso, é importante ficar de olho no desenrolar da negociação, especialmente na resposta a ser dada pelos operários, na terça-feira.

Como já abordado em diversas oportunidades aqui mesmo neste espaço, o Brasil tem de começar imediatamente a se preparar para o refluxo que se seguirá à onda de destruição financeira provocada pela pandemia. Ela virá, mais cedo ou mais tarde. Se patrões e empregados não negociarem condições para aguentar o tranco, é bem provável que muitas empresas quebrem e o desemprego aumente ainda mais no País. O futuro exige sacrifícios de ambas as partes. Chegar a denominador comum, de modo que cada uma delas perca o mínimo possível no cenário pós-pandemia, requer diálogo e desprendimento.

A proposta da Volks parece ser bastante favorável ao interesse dos dois lados. Ao manter os funcionários, a empresa garante o funcionamento das plantas com capacidade máxima de produção, o que dará fôlego necessário para atender a eventual aquecimento de demanda, ao mesmo tempo em que o sindicato da categoria evita, ainda que a custa de alguns benefícios, ampliar o contingente de desempregados no Brasil em 5.250 pessoas, sendo 3.010 delas empregadas da unidade do Grande ABC.

O momento é tão disfuncional que antigas relações trabalhistas precisam ser repensadas, sob risco de se promoverem quebradeira de empresas e desemprego generalizados. Vive-se ocasião tão delicada que não é hora de se pensar em como ganhar mais, mas sim em como perder menos.