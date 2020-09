Obituário - 12 de setembro

Ademir Medici



12/09/2020 | 16:44



Maria de Jesus Martinez Silveira

(Araraquara, 26-10-1930 – Santo André, 4-9-2020)

Ela nasceu na Usina Tamoio, esse pedaço do Estado de São Paulo cuja memória é tecida cotidianamente por João de Deus, irmão de Maria de Jesus.

Como tantos brasileiros, Maria de Jesus, migrante, vem para o Grande ABC, acompanhando os passos dos irmãos, e aqui constituí uma linda família. Agora, a despedida. Maria de Jesus Martinez Silveira parte aos 80 anos. Era viúva de Alírio Silveira. Deixa um casal de filhos, Karina e Fred; e uma netinha, Amanda. Está sepultada no Jardim da Colina.



Correção

Ranulfo Riva, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 8 de setembro

Aurélio Giolo Filho, 61. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quinta-feira, 10 de setembro

Maria Bucci da Silva, 84. Natural de Divinolândia (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mafalda Luiza Cascardi Magni, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marcelo de Moraes Montesanti, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Paulista, em São Paulo, Capital. Advogado. Dia 10, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

João Bosco Lopes, 68. Natural de Cachoeiro do Itapemirim (Espírito Santo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos dos Reis, 53. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Eletricista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberta Barbosa da Silva, 43. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 8 de setembro

Maria Costa da Silva, 97. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Aparecida Augusto Ortega, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Theresa Massarelli Litterio, 92. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aparecida, 88. Natural de Campanha (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Vale da Paz.

Tarcisio Costa, 83. Natural de Cachoeira de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Mary Dalva Stuff Coelho, 81. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

Herotides Marques Nascimento, 75. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Dirce dos Santos Bernardes Alves, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Graças Ribeiro, 71. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 8, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Antonio Olimpio Ferreira Muniz, 71. Natural de Macedônia (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério do Baeta.

Jorge Ventura dos Reis, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 8. Vale da Paz.



São Bernardo, quarta-feira, 9 de setembro

Manoel Miguel da Silva, 83. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.



São Bernardo, quinta-feira, 10 de setembro

Maria Edith da Silva, 91. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Parque das Garças, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Memorial Planalto.

Joana Marianno Delgado, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Isabel, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Maria José Meira Brandi, 80. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 9 de setembro

Vagner Hungaro, 63. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, quinta-feira, 10 de setembro

Maria Aparecida Galdolpho dos Santos, 77. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 9 de setembro

Antonio Martins Braga, 72. Natural de Chalé (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

José Fernandes dos Santos, 71. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Alaor Theodoro da Silva, 60. Natural de Casa Branca (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena dos Santos Lucas, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Claudia, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.



Mauá, quinta-feira, dia 10 de setembro

Francisco Valdimir Minatel, 72. Natural de Cordeirópolis (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Rogério do Carmo, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 10, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.