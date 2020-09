12/09/2020 | 16:11



Toots Hibbert, integrante do grupo de reggae Toots and the Maytals, faleceu na última sexta-feira, dia 11, aos 77 anos de idade.

Sua morte foi anunciada no Instagram da banda:

É com o coração apertado que anunciamos a morte de Frederick Nathaniel Toots Hibbert. Ele se foi em paz nesta noite e estava cercado por sua família no Hospital Universitário de West Indies, em Kingston, na Jamaica.

Segundo a BBC, o músico foi vítima do coronavírus.