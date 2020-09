Demi Lovato diz que a quarentena acelerou seu noivado com Max Ehrich

12/09/2020 | 16:10



Demi Lovato ficou noiva de Max Ehrich em julho deste ano. Agora, na última sexta-feira, dia 11, a artista deu uma entrevista à rádio norte-americana Sirius XM e afirmou que a quarentena acelerou o seu casamento:

- Pudemos compartilhar esse tempo juntos, o que normalmente não conseguiríamos fazer. E isso acelerou o nosso relacionamento a um nível que não se pode realmente explicar às pessoas. Mas a quarentena alavanca ou destrói isso.

E continuou:

- Estou me sentindo muito abençoada, sortuda e continuo agradecendo por minhas bênçãos todos os dias.

A cantora também afirmou que a pandemia mudou os rumos de sua vida profissional:

- Eu estava me programando para ter o meu retorno [à música] este ano, depois de ficar fora dos holofotes por um tempo. E as coisas realmente não saíram de acordo com o planejado, mas tudo se resolve com o tempo.