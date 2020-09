Filho de Naya Rivera revela últimas palavras da atriz

12/09/2020 | 16:10



O falecimento de Naya Rivera acabou de ficar ainda mais triste. De acordo com as informações do jornal The Sun, o filho da atriz, Josey, de quatro anos de idade, revelou a sua avó, Yolanda, detalhes sobre o dia em que a mãe desapareceu nas águas do Lago Piru, em 8 de julho.

Josey havia dito que a artista contou 1, 2, 3 e os dois pularam do barco e começaram a nadar. Quando eles chegaram na altura de Diablo Cove, a beldade empurrou o menino filho de volta e passou a gritar socorro, enquanto balançava os braços. Pouco depois, ela teria sumido da vista.

O relato foi incluído nos documentos que investigaram a morte de Naya.

Mesmo que a estrela de Glee fosse considerada uma boa nadadora e tivesse visitado o lago muitas vezes, o local não é dos mais seguros e ela acabou se afogando. Não havia ninguém por perto para salvá-la.

Foram encontrados na autópsia álcool e remédios em seu organismo, mas os investigadores confirmaram que, realmente, trata-se de um acidente, sem qualquer conexão com as substâncias detectadas.

Mudança de planos

Outro detalhe presente nos documentos, desta vez divulgado pelo site E! News, mostrou que o plano inicial de Naya para o tal dia era apenas fazer um churrasco com o filho na região. Porém, ela decidiu estender o passeio e foi alugar um barco.

Muito triste...