Em jogo agitado, Salah faz 3 gols, e Liverpool vence Leeds na estreia do Inglês

12/09/2020 | 16:00



O Liverpool, atual campeão do Campeonato Inglês, estreou na competição com o pé direito. Em um duelo movimentado e interessante, de alto nível, com sete gols e dois pênaltis, o time de Jürgen Klopp contou com grande atuação de Mohamed Salah para derrotar o Leeds United, recém-promovido à primeira divisão inglesa, por 4 a 3 neste sábado, no Anfield.

O atacante egípcio marcou três dos quatro gols do triunfo diante do time do técnico argentino Marcelo Bielsa, que foi campeão na temporada passada da Championship, a segunda divisão da Inglaterra, e voltou à elite do futebol inglês depois de 16 anos.

O duelo entre os dois campeões na primeira rodada foi movimentado do começo ao fim e opôs duas equipes que priorizam o jogo ofensivo. A partida foi disputada em alto nível, mas houve, também, falhas dos dois lados que permitiram o placar elástico no Anfield. Apesar do revés, o Leeds fez uma excelente apresentação e vendeu caro a derrota. Foi o primeiro time desde 2008 que subiu para a elite a anotar três gols fora de casa contra o atual campeão.

Nome do confronto, Salah abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, ao converter o pênalti assinalado após Koch colocar o braço na bola. Oito minutos depois, Harrison deixou tudo igual. Aos 20, o zagueiro Virgil van Dijk apareceu para recolocar os anfitriões em vantagem. No entanto, aos 30 minutos, o defensor holandês cometeu uma rara falha e facilitou a vida de Bamford, que empatou a partida.

Salah, então, ressurgiu para decidir a favor do Liverpool ao marcar o terceiro gol do time da casa, ainda no primeiro tempo, numa bela conclusão no ângulo, de dentro da área. No final, depois de ver o polonês Klich fazer o terceiro dos visitantes, o atacante egípcio converteu nova penalidade aos 42 minutos e definiu o triunfo do Liverpool. Ele chegou à marca de 51 gols pela equipe em 63 jogos como mandante.

A falta dentro da área que acabou sendo determinante para o resultado foi cometida pelo atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, contratação mais cara da história do Leeds, em cima de Fabinho.

Em outro duelo já encerrado neste sábado, o Crystal Palace derrotou o Southampton por 1 a 0, em casa. O atacante marfinense Wilfried Zaha marcou o único gol da partida. Ele também balançou as redes outra vez no final, mas o árbitro invalidou o tento com o auxílio do VAR, que apontou impedimento no lance.