EUA retiram restrições de entrada de brasileiros no país

12/09/2020



Os EUA decidiram retirar, nos próximos dias, as restrições de entrada de brasileiros e viajantes vindos de China (excluindo Hong Kong e Macau), Irã, Reino Unido, Irlanda e países do Espaço Schengen (grande parte da Europa) no país.

A medida, confirmada em documento oficial emitido pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (EUA), deve valer a partir de 15 de setembro, dada prevista para a publicação no Federal Register (Diário Oficial dos EUA).

EUA retiram restrições de entrada de brasileiros

Os turistas brasileiros estavam proibidos de entrar nos EUA desde o fim de maio, após decisão anunciada pelo presidente Donald Trump em vista ao controle da pandemia do novo coronavírus. Até então, o acesso de quem chegava do Brasil estava liberado apenas a quem viajava com motivos justificáveis, tinha cidadania americana ou residência permanente nos EUA.

Além disso, era obrigatório fazer testes de covid-19 após o pouso. Agora, o procedimento será substituído por medidas educativas e orientações aos estrangeiros.

Documento oficial

Confira aqui o documento oficial (em inglês) emitido pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (EUA) que trata do encerramento das restrições de entrada de brasileiros e pessoas vindas de alguns outros países.

Veja a nota na íntegra divulgada pela Embaixada e pelos Consulados dos EUA no Brasil (que ainda não anunciaram a data de retorno das entrevistas para emissão de novos vistos):

Governo Federal Ajusta Estratégia de COVID-19 para Entrada de Passageiros Aéreos Internacionais

À medida que a pandemia de COVID-19 continua, o governo dos Estados Unidos está inovando ao adotar um novo método para manter passageiros internacionais saudáveis. A nova e mais eficaz estratégia foca na continuidade de viagens e no passageiro, incluindo fornecimento de informações antes da partida e depois da chegada, ações para desenvolver uma possível estrutura de testagem com parceiros internacionais, e resposta à doença. Essa estratégia é consistente com a fase atual da pandemia e protege de forma mais eficaz a saúde do público norte-americano.

A partir de 14 de setembro de 2020, o governo dos Estados Unidos removerá os requisitos de direcionamento de todos os voos com passageiros de, ou que tenham passado recentemente por, certos países, a pousar em um dos 15 aeroportos estabelecidos e suspenderá procedimentos de triagem de saúde para esses passageiros na entrada.

Atualmente, procedimentos de triagem de saúde são solicitados para aqueles chegando de, ou que tenham recentemente passado por: China (excluindo as regiões administrativas de Hong Kong e Macau), Irã, região Schengen da Europa, Reino Unido (excluindo territórios estrangeiros fora da Europa), Irlanda do Norte e Brasil.

Hoje temos um melhor entendimento sobre a transmissão da COVID-19, que indica que sintomas baseados em processos de triagem tem eficácia limitada porque pessoas com COVID-19 podem não ter sintomas ou febre no momento da triagem, ou apenas sintomas leves. A transmissão do vírus pode acontecer de passageiros que não têm sintomas ou que ainda não desenvolveram sintomas de infecção. Desta forma, o CDC está mudando sua estratégia e priorizando outras medidas de saúde pública para reduzir o risco de transmissões relacionadas a viagens.

Recursos do governo dos Estados Unidos serão redirecionados a iniciativas mais eficazes de mitigação que focam no passageiro, incluindo: informações sobre saúde para passageiros antes, durante e depois do voo; forte resposta à doença nos aeroportos; coleta voluntária de informação de contato de passageiros através de meios eletrônicos como proposto por algumas companhias aéreas para evitar longas filas, aglomeração e atrasos associados com coleta manual de dados; possibilidade de testagem para reduzir o risco de transmissões do vírus que causa COVID-19, associadas à viagem e movimentação do vírus de uma localidade para outra; avaliações de risco específicas por país para auxiliar passageiros a tomarem decisões informadas sobre os riscos associados à viagem; ampliação dos treinamentos e informações para parceiros do setor de transporte e portos de entrada dos Estados Unidos para garantir o reconhecimento da doença e imediata notificação ao CDC; e recomendações depois da chegada de passageiros para que monitorem a si mesmos e tomem precauções para proteger outros, incluindo ficar em casa por até 14 dias para pessoas chegando de destinos de alto risco.

Ao redirecionar nossas ações para mitigação para o risco de passageiros durante a jornada da viagem, o governo dos Estados Unidos pode proteger de forma mais eficaz a saúde do público norte-americano.

