Biel abaixa calça de Cartolouco e causa polêmica na internet; Confira tudo o que rolou na primeira festa de A Fazenda 12

12/09/2020 | 14:10



Na última sexta-feira, dia 11, aconteceu a primeira festa da 12ª temporada de A Fazenda. A farra mal começou e Jojo Todynho fez questão de aproveitar muito! A cantora e o participante JP Gadêlha protagonizaram o primeiro beijo da edição, que garantiu um momento de aplausos entre os outros participantes. O beijo aconteceu enquanto os dois dançavam juntos.

Juliano Ceglia e Mateus Carrieri, aproveitando o embalo de Jojo e JP, também garantiram um momento de diversão e resolveram dar um selinho durante a festa!

Em uma conversa com MC Mirella e Cartolouco, Biel falou sobre a música de Anitta: - Olha que b***a de música. No momento da fala, estava tocando a música Desce Pro Play, da cantora ao lado de Tyga e MC Zaac. Biel continuou e afirmou para MC Mirella: - Você é maior que isso. Em resposta, Mirella revelou: - Muita gente me fala isso. Kevinho, que foi uma das atrações da noite, comentou o momento em seu Twitter e escreveu: Eu acredito muito na mudança e evolução da pessoa, porém tem umas que não tem jeito mesmo, só risos. Muita gente tá falando dessa treta de três anos atrás, minha e do Biel, galera, só pra deixar claro mesmo: quem veio querer me tirar foi ele, eu não tinha nada contra ele, até hoje ele não me pediu desculpas. Errar é humano, porém ele persistir no erro é burrice. Outra coisa, pra que querer comparar um artista com outro. A música tem espaço para todos e quem discorda, só lamento.

Jojo protagonizou outros momentos divertidos. Como você pode conferir acima, a cantora decidiu rolar no chão enquanto dançava. Um ícone!

O pós-festa acabou causando polêmicas. Bêbado, Biel resolveu fazer uma brincadeira e bateu no pênis de JP enquanto ele dormia. O participante acordou na hora e os dois riram da situação.

No entanto, Biel continuou e, dessa vez, foi até Cartolouco, que também dormia, e falou Ó o do c* peludo, ó. Olha aqui ó! Olha aqui!. Após a fala, o cantor abaixou a calça do jornalista e pediu para que os outros participantes que estão dormindo na baia olhassem a parte exposta do corpo. No Twitter, os telespectadores do reality show desaporvaram a atitude de Biel e subiram a hashtag Biel Expulso, pendindo a expulsão do cantor.

Já na casa, Lucas Selfie levou uma punição após fazer xixi no ralo do chuveiro enquanto estava bêbado após a festa.