Ricardo Yoshio volta à briga pelo Paço de Diadema após 12 anos

13/09/2020 | 00:01



O vereador Ricardo Yoshio foi confirmado ontem, em convenção, como prefeiturável do PSDB em Diadema. O parlamentar volta a brigar pelo Parque do Paço depois de 12 anos. A última vez que Yoshio figurou a disputa majoritária na cidade foi em 2008, quando ficou em terceiro, pelo PMN.



Antes de cravar que sairia candidato a prefeito, Yoshio foi assediado pelo PT, que terá o ex-prefeito José de Filippi Júnior como prefeiturável. O parlamentar, porém, se filiou ao tucanato (foi eleito em 2016 pelo Republicanos) e bancou projeto próprio.



Yoshio tem tentado pregar na campanha tucana a importância da relação do município com o governo do Estado. O agora prefeiturável, que é médico, defende que o bom trânsito com o Palácio dos Bandeirantes poderá tirar do papel projetos prometidos pelo prefeito Lauro Michels (PV) e que dependem de custeio do Estado, como a unidade da Rede de Reabilitação Lucy Montoro.



Com a candidatura de Yoshio, o PSDB de Diadema volta à corrida majoritária depois de oito anos. Com exceção de 2016, quando o partido apoiou o projeto de reeleição de Lauro, o tucanato polarizou disputas acirradas nos últimos anos com o PT de Diadema – sua principal liderança, o ex-prefeito José Augusto da Silva Ramos se afastou da política.