INSS inicia retomada de atendimento presencial

Da Redação



12/09/2020 | 00:05



Após mais de cinco meses de atendimento remoto, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a retomada gradual do atendimento presencial na segunda-feira com a reabertura de mais de 600 agências das 1.500 em todo o País. O órgão ainda não divulgou quais unidades farão parte do processo para a realização de perícia médica.

Para evitar aglomerações, as agências manterão regime de atendimento diferenciado. Nesta primeira etapa da retomada, serão atendidos apenas os segurados agendados.

Com a reabertura gradual, serão priorizados, nesta primeira fase, serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional, estes, considerados os mais importantes para que o órgão possa retomar o atendimento presencial neste momento. Para qualquer um deles, o segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS (gov.br/meuinss, site e aplicativo) ou pelo telefone 135. Segurados sem agendamento não serão atendidos. Outra medida adotada pelo órgão é a obrigatoriedade do uso de máscaras para acessar as agências, além da aferição da temperatura corporal.

Serviços que não estarão previstos de forma presencial neste primeiro momento continuam disponíveis pelos canais remotos. Além disso, o regime de plantão para tirar dúvidas continua enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado, a fim de continuar prestando serviço de qualidade aos cidadãos que têm dúvidas em relação a serviços e benefício.