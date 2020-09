Vice é do Republicanos mesmo se Aidan optar por sair, garante Ailton

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 00:01



Diante do cenário de indefinição e às vésperas da convenção partidária, o pré-candidato ao Paço de Santo André pelo PSB, Ailton Lima, assegurou que, independentemente da decisão do ex-prefeito e postulante a vice na chapa, Aidan Ravin (Republicanos), a vaga de número dois é do Republicanos, ex-PRB. Segundo o socialista, o posto está assegurado mesmo se Aidan optar por sair da função, em decorrência do quadro de saúde após quase 90 dias de internação hospitalar. “Mais do que desejo é compromisso. Já comuniquei aos dirigentes (do partido), deixei claro isso de forma taxativa.”



O Republicanos foi a primeira legenda a embarcar no projeto de Ailton, que iniciou tratativas com Aidan, à época no Podemos, desde o ano passado – o acerto foi selado em fevereiro, três meses antes do diagnóstico de Covid-19 do ex-chefe do Executivo, até então também pré-candidato à Prefeitura. “Em primeiro lugar, a vaga é do Aidan. Se ele resolver permanecer, o posto continua sendo dele e fim de conversa. Caso ele opte por outra situação, a vaga é do Republicanos. Isso não se discute. Gestos são importantes na política. E vou sustentar aquilo que já foi apalavrado”, disse.



Reunião da cúpula do Republicanos, incluindo o presidente estadual Sérgio Fontellas, era para ter ocorrido ontem para sacramentar o caso, porém foi adiada. Novo encontro, entre hoje e segunda-feira (data da convenção de Ailton), irá bater o martelo. A discussão vai acontecer na casa do ex-prefeito, que se recupera das sequelas do período de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Aidan cogita, em seu grupo de apoiadores, deixar a chapa majoritária e concorrer novamente à vereança – cargo que exerceu de 2005 a 2008 – no lugar da mulher Denise Ravin (PSB). Em 2004, registrou 10.019 votos.



A coligação tem PSB, Republicanos, PSC e DC. Em caso de substituição, a escolha tende a ficar a critério da sigla aliada. Entre os cotados para troca está o médico Leo Kahn (Republicanos). O nome da delegada Renata Crupi (DC) chegou a ser sondado, mas a hipótese foi descartada por conta do acordo. Aidan não foi localizado para comentar o assunto.