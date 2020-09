Vou buscar os votos do Filippi, avisa Ronaldo Lacerda, ex-PT

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



13/09/2020 | 00:01



O vereador Ronaldo Lacerda (PDT), de Diadema, foi oficializado candidato a prefeito, em convenção realizada ontem. O parlamentar, que nasceu politicamente e cumpriu praticamente dois mandatos pelo PT, avisou que buscará roubar votos do petismo, que terá o ex-prefeito José de Filippi Júnior como prefeiturável.



Parlamentar mais votado no pleito de 2016, pelo PT, Lacerda tentou construir ser vice na chapa de Filippi. O ex-prefeito, porém, rejeitou a composição mirando abrir a vaga de número dois a alguém de outra legenda. Na sexta-feira, após não conseguir vingar chapa mista, acabou cravando chapa pura. “Eu vou debater e construir. Não estou preocupado com quem é Filippi. Não me preocupa dividir a base dele, vou buscar esse voto”, avisou o parlamentar, ao emendar que ficou triste pelo caminho escolhido pelo petismo. “Preferiram o pior caminho”.



Até às vésperas da convenção, Lacerda alimentou conversas com o também vereador Marcos Michels, candidato do PSB ao Paço. A aliança, porém, não se concretizou. O PDT caminhará sozinho na corrida pelo Paço - terá Fábio Júnior como vice. “Nossa linha de campanha será a de se colocar como alternativa para a cidade porque nós temos a continuidade (do governo), que para nós é representada pelas candidaturas do Pretinho (do Água Santa, DEM) do Marcos (Michels), e alternativa a uma outra candidatura que já teve a sua oportunidade. O PT já fez, a gente reconhece, mas passou. Precisamos de caras novas.”