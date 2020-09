São Caetano sofre, mas avança na A-2

Dérek Bittencourt

O São Caetano está a dois jogos de voltar para a elite do futebol estadual. Entretanto, teve mais trabalho do que imaginava para confirmar seu avanço às semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. Ontem à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, o Azulão perdeu do Monte Azul no tempo normal, por 1 a 0, resultado idêntico ao da ida (vencida pelos são-caetanenses), que levou decisão para os pênaltis. O goleiro Luiz Daniel, entretanto, defendeu uma das cobranças e Anderson Rosa mandou às redes a quinta penalidade (totalizando 5 a 4) para confirmar o avanço do time da casa. Agora, a equipe do Grande ABC aguarda o desfecho desta fase para saber quem será o adversário da próxima fase – o pior colocado geral que avançar dos confrontos entre São Bernardo FC x Juventus, São Bento x Taubaté e Portuguesa x XV de Piracicaba.

O jogo de ontem foi de poucas oportunidades na primeira etapa. Apesar de algumas finalizações, nenhuma foi suficientemente perigosa, de um lado ou de outro – os visitantes ainda arriscaram algumas tentativas de longe, mas sem perigo para o gol defendido por Luiz Daniel. Precisando vencer, o Monte Azul se lançou ao ataque no segundo tempo. O São Caetano ainda teve chance de abrir o placar, com Ronaldo, em chute da entrada da área, mas Caio saltou no canto e defendeu. A resposta do adversário, praticamente no último lance, foi mais eficaz. Na base da persistência, aos 48 minutos, após cobrança de falta para a área, Cezane subiu livre entre os zagueiros para abrir o placar: 1 a 0, resultado que, consequentemente, forçou as penalidades.

Assim, de repente, o que parecia controlado pelo São Caetano se transformou em loteria e o Monte Azul parecia chegar com muito mais ânimo para as cobranças. Entretanto, logo na segunda batida, o mesmo Cezane que levou o time do Interior àquela situação parou em linda defesa de Luiz Daniel. Todos os batedores da equipe do Grande ABC converteram (Alex Reinaldo havia marcado o primeiro, enquanto Everton Dias, Gerônimo, Sandoval e Anderson Rosa também encontraram às redes), classificando o time da região para as semifinais.

Festa tomou conta do gramado do Anacleto Campanella, enquanto, do lado de fora, grupo de 20 a 30 torcedores, que se concentravam em bar e assistiam a transmissão pela televisão, gritavam, soltavam fogos e celebravam.

Luiz Daniel celebra vaga, agradece analista e cobra melhora

Um dos heróis da classificação do São Caetano para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2, ao defender a cobrança de pênalti de Cezane, o goleiro Luiz Daniel avaliou o avanço do time do Grande ABC. “Foi um jogo de sentimento, de emoção, da garra que é o São Caetano. Mesmo não fazendo partida boa, perdemos no tempo normal, mas tínhamos confiança nos nossos batedores e sabíamos que poderíamos sair com o resultado positivo”, afirmou o arqueiro, que agradeceu ao analista de desempenho Murilo Tanganeli pelas dicas sobre como poderiam cobrar as penalidades os jogadores do Monte Azul. “Faz um trabalho importantíssimo. Ele busca os batedores, nos dá informações, me ajudou muito e pude ser feliz para fazer aquela defesa.”

Sem saber o próximo rival, Luiz Daniel cobrou evolução do Azulão. “Temos de trabalhar firme durante a semana para fazer jogos melhores do que fizemos nas quartas.” DB