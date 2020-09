Avós, os nossos heróis...

Ademir Medici

Meu avô trabalhou em São Bernardo do início dos anos 50 até 1964, quando a Mercantil Suíça foi vendida.

No início dos anos 60 ele ia ao Rio uma vez por mês para ver os netos e levava uma mala cheia de drops Dulcora, para desespero do genro dentista. Fazia a alegria dos meninos, distribuindo drops que suas filhas, nossas mães, racionavam “para não acabar tudo de uma vez”.

Para mim era um sinal inequívoco do seu prestígio e importância: ter um amigo que trabalhava na fábrica da Dulcora (em São Bernardo), o que lhe dava possibilidades de levar uma grande quantidade de guloseimas para os netos.

Rodrigo Saturnino Braga

Meu avô, ou melhor dizendo, meu nonno, morou e trabalhou no Cambuci até julho de 1924 quando, como consequência da revolução do Isidoro, fugiu para Jundiahy, onde tinha parentes.... e de onde nunca mais saiu.

José Roberto Fornazza

‘Sinfonia Paulistana’

Texto: Celso Unzelte

Ah, avô é comigo mesmo!!!

O meu era o seu Paulo Unzelt, nascido na França, em 1897, e falecido em São Paulo, em 1986, aos 89 anos.

Nesta foto, ele aparece de pijama, com o caminhão (nunca lembro se é um Ford ou um Chevrolet. acho que é Chevrolet) cujos pneus encheu de capim para vender ao primeiro incauto logo após a crise de 29 (é, ninguém é perfeito...).

Sobre ele eu já falei no prefácio do Almanaque do São Paulo, do Alexandre da Costa, e voltarei agora a falar, com mais detalhes, na apresentação do livro dos 120 anos do Paulistano, que ainda está pra sair.

Nota – O prefácio do Celso Unzelte é simplesmente emocionante. Confiram, quando o livro sair. Como aperitivo, vai um pequeno trecho. E uma sinfonia:

Mesmo em seus últimos dias de vida, em 1986, o nome do Paulistano continuava a ecoar em nossa casa diariamente, de segunda a sexta-feira, na voz de Elza Soares.

Era ela quem interpretava a parte da música Sinfonia Paulistana, de Billy Blanco, que servia de prefixo para o programa esportivo da TV Gazeta na hora do almoço que eu e meu avô costumávamos acompanhar juntos:

Ser do São Paulo, do Corinthians e Palmeira:

É ter o fino em futebol

durante o ano

Em tênis, remo, natação,

nas domingueiras

Bom é Pinheiros, Tietê ou Paulistano

"E você não dizia nada..."

Texto: Milton Parron

O programa Memória da Rádio Bandeirantes apresenta hoje a obra do extraordinário seresteiro e sambista Gilberto Alves.

Nos anos 30, Gilberto começou a frequentar as serestas nos subúrbios do Rio de Janeiro, e desde a sua primeira gravação, em 1938, nunca deixou de incluir esse gênero de música em seus discos.

Gilberto foi um dos nomes importantes da fase de ouro da MPB, coincidentemente também foi o período de maior brilho do rádio em nosso País. O próprio

Gilberto, numa entrevista de 1991 que será apresentada no programa, contará detalhes das dificuldades em início de carreira e das alegrias que a música lhe proporcionou desde 1935, quando começou a se apresentar na Rádio Clube do Brasil e, em seguida, na Rádio Guanabara.

Sua discografia é imensa e alguns de seus inúmeros sucessos serão relembrados, entre eles Boneca, Deusa da Minha Rua, Gavião Calçud, E Você não Dizia Nada, De Lanterna na Mão e, claro, Mulher Toma Juízo.

Em 1992, ano seguinte à entrevista que será apresentada no programa Memória, Gilberto Alves faleceu. Tinha, então, 76 anos de idade.

EM PAUTA –Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). A seresta de Gilberto Alves. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h (ou logo após o futebol), com reprise amanhã, domingo, às 5h. Na Internet: www.radiobandeirantes.com.br.

Diário há meio século

Sábado, 12 de setembro de 1970 - ano 13, edição 1332

Manchete – Tropas americanas podem atacar a Jordânia.

Santo André – Vereador Octavio de Oliveira sugere semáforo para o cruzamento das avenidas Pereira Barreto e Gilda.

Diadema - Evandro Caiafa Esquivel reassume Prefeitura de Diadema, depois de uma viagem de 30 dias ao Japão.

Cultura & Lazer – No Cine Max, em São Caetano, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa.

Em 12 de setembro de...

1920 – São Caetano realiza festa em louvor ao seu oráculo. Houve alvorada às 5h, missa cantada, procissão, tômbola e leilão de prendas. Dois trens foram colocados à disposição dos que moravam em São Paulo, com saídas às 22h15 e 22h40 daquele domingo.

Pela Segunda Divisão, no campo da Antarctica, em São Paulo: São Caetano EC 1, Barra Funda 1; entre os segundos quadros, vitória do Barra Funda por 4 a 2.

Santos do Dia

Igreja celebra a festa do Santíssimo Nome de Maria

Guido de Anderlecht. Peregrino. Viveu entre os séculos 10 e 11.

Vitória Fornari. Nasceu em Gênova, na Itália, no século XV.

Silvino de Verona ou Selésio

NOME DE MARIA E JESUS.Pintura de Ilian Rachov

Hoje

Dia Nacional da Recreação

Dia da Seresta. Explica Marcelo Duarte, no seu Guia dos Curiosos: a data é uma homenagem ao nascimento de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que seria eleito o 21º presidente do Brasil. JK, que veio ao mundo em 12 de setembro de 1902, na cidade mineira de Diamantina, era fascinado por esse costume artístico.

Seresta é o termo popular para serenata. Trata-se do ato de se cantar músicas de caráter sentimental pelas ruas à noite, parando diante das janelas das namoradas.

Município Paulista

Hoje é o aniversário de Jaguariúna. Instalado em 1955, quando se separa de Mogi Mirim.

Em 2015, Leontina Baldassin de Godoy lançou livro que conta a história da família Baldassin em paralelo com a história de emancipação e desenvolvimento de Jaguariúna.