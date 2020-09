PSB de Diadema banca Marcos, que flerta com o bolsonarismo

Júnior Carvalho

11/09/2020



O PSB de Diadema enterrou ontem a possibilidade de caminhar com o PT já no primeiro turno das eleições deste ano e confirmou a candidatura do vereador Marcos Michels a prefeito. A fim de se distanciar do petismo, o parlamentar já tem apelado à imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tanto que escolheu um policial militar da reserva para ocupar a vaga de vice: Robson Carota (PSB).



A candidatura de Marcos, até ontem, era tida como incerta. Primeiro porque acreditava-se em possível aproximação do socialista com o primo, o prefeito Lauro Michels (PV), que escolheu o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), como candidato do governo à sucessão. Outra dúvida que pairava sobre o projeto de Marcos era a tentativa do PT em tentar ter apoio do partido, ofertando até a vaga de vice do ex-prefeito José de Filippi Júnior.



A estratégia de Marcos era se viabilizar como opositor tanto do governo do primo quanto do petismo, em movimento semelhante ao do ex-governador Márcio França (PSB), que se aproximou do bolsonarismo nas eleições de 2018 a fim de tentar ir ao segundo turno e se desvincular de qualquer aproximação com o petismo.



Nas redes sociais, Marcos tem feito publicações com afagos a Bolsonaro, reproduzindo, inclusive, os ataques aos radares e os discursos contra o que chamam de “indústria da multa”. Ao Diário, o parlamentar afirmou que rejeita a pecha de candidatura governista – foi secretário de Educação e chefe de Gabinete no primeiro mandato de Lauro.



“Não somos governistas. A nossa candidatura é independente. O governo tem o seu candidato e, se eu tivesse concordando, estaria como aliado”, disse, ao emendar que se apresentará como alternativa ao PT. “É um partido que já administrou a cidade por muito e tempo e seu candidato (Filippi) já teve sua oportunidade”.



Marcos também tentou atrair o vereador Ronaldo Lacerda, pré-candidato ao Paço pelo PDT, como vice, mas a aliança não vingou.