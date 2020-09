Claudinho avalia que momento é melhor do que em 2012 e 2016

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 00:01



O ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos) parte para sua terceira eleição à Prefeitura de Rio Grande da Serra em momento favorável na comparação com os outros pleitos, na visão do político. Será a primeira corrida ao Executivo que ele encara fora do PT.



Dois fatores primordiais trazem confiança. A primeira é o leque de aliados e quase 100 candidatos a vereador. A segunda é o longo período que o mesmo grupo político está no comando do município, algo que, para Claudinho, demonstra sinais de estafa.



“Hoje o momento é mais positivo. O grupo está muito bom, temos uma boa coligação (junto do Podemos estão PV, Avante, PDT e PTB). Temos, ao todo, 92 pré-candidatos a vereadores na cidade”, citou. “Acredito que eles (governo) já tiveram a oportunidade deles. Eu sou o único candidato que representa algo novo na cidade”, emendou, em referência ao grupo hoje liderado pelo prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), que apostará as fichas em sua vice, Marilza de Oliveira (PSD), como candidata ao Paço – o bloco teve início em 2004, quando Adler Kiko Teixeira (PSDB), hoje prefeito de Ribeirão Pires, foi eleito em Rio Grande.



Claudinho terá como vice Penha Fumagalli (PTB), em aliança costurada com o deputado estadual Campos Machado, presidente paulista do PTB.



Após três mandatos de vereador, Claudinho se lançou ao Paço de Rio Grande pela primeira vez em 2012, em campanha na qual ele ficou conhecido como xodó do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – naquele ano, o cacique petista se encantou com a história de vida do então correligionário. Depois que se afastou do petismo – e enfrentou a ira de aliados da época, entre eles o ex-prefeito Ramon Velásquez, atual candidato do PT na cidade – Claudinho disse ter superado a situação. “Estava havia mais de um ano ser falar sobre isso. Hoje entendo que somo adversários, não inimigos.”