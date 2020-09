São Caetano anuncia mapeamento do vírus na comunidade escolar

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 00:01



São Caetano anunciou ontem que fará, a partir de segunda-feira, inquérito epidemiológico para mapear como o novo coronavírus atingiu a rede municipal de ensino. Em parceria com o Inpes/USCS (Instituto de Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano) serão realizados 1.900 testes rápidos em estudantes, professores e funcionários das 64 escolas municipais. Por meio da amostragem, a ideia é ter cenário deste grupo antes de decidir pelo retorno ou não das aulas presenciais.



Os testes começam na segunda e terminam na sexta-feira. Serão examinados 400 alunos de cada fase: ensino infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio, além de 300 funcionários da rede que atuam em todos esses ciclos, totalizando 1.900 pessoas, número que representa amostra de cerca de 7,5% de cada grupo que será testado. A escolha dos participantes foi feita de modo aleatório por computador. Ontem, a Secretaria Municipal de Educação iniciou o contato com cada um dos sorteados para agendar horário de realização para o teste, que será feito nas próprias unidades escolares.



“Essa amostra abrange todas as faixas etárias, desde o berçário. Queremos saber quantas pessoas de nossa comunidade escolar já tiveram contato com o vírus. Mas a realização do teste não significa que estamos nos preparando para voltar às aulas presenciais neste ano”, esclareceu o secretário de Educação, Fabricio Coutinho. Por enquanto, São Caetano decidiu não retomar as atividades presenciais até o fim de setembro.



“Não é exatamente esse inquérito que vai decidir pelo retorno ou não. Este é apenas um mapeamento de como nossos alunos e os profissionais da educação foram atingidos pelo novo coronavírus”, comentou a secretária de Saúde do município, Regina Maura, em transmissão ao vivo realizada ontem pelo Facebook.

O resultado do teste sorológico, que identifica a presença de anticorpos de coronavírus no sangue, sai em poucos minutos, após pequeno furo no dedo. “Desta vez vamos confirmar o IGM positivo (quando a doença está ativa) com um teste de PCR (que é mais completo) colhido no mesmo instante. O exame identifica a presença do vírus em amostras coletadas no nariz e garganta e o resultado sai em até 48 horas”, explicou Regina Maura.



Todas as escolas estão mobilizadas para receber as equipes de saúde e pesquisadores, em dois horários: das 9h às 12h e das 13h às 16h. Mas só atenderão as pessoas que tiverem agendado o teste. Durante o período de realização dessa nova etapa do inquérito epidemiológico ficam suspensos os testes rápidos realizados no drive-thru.



A rede municipal de ensino de São Caetano é composta por 22 mil alunos e 64 escolas. Todas as unidades terão estudantes testados. As aulas estão suspensas desde março, quando a pandemia do novo coronavírus atingiu o Grande ABC.