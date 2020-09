Posse de Maurici gera trauma no PT

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020 | 22:41



No mês passado, Mário Maurici de Lima Morais (PT), ex-secretário de Santo André e ex-prefeito de Franco da Rocha, tomou posse como deputado estadual após quase dois anos de batalha jurídica para assumir a cadeira – havia recebido votos para ter sua vaga na Assembleia Legislativa, mas teve impugnação do registro. Ele substituiu Beth Sahão (PT), da cidade de Catanduva, em um processo que se mostrou traumático. Beth deu entrevistas a veículos jornalísticos de sua região criticando a mudança e chamando Maurici de ficha suja. Maurici não deixou por menos. Criticou a postura da correligionária e declarou que ela usou subterfúgios e artifícios jurídicos para ficar na cadeira e que, em vez de atacar, deveria agradecer o fato de ter exercido mandato por 17 meses a um posto para qual não havia sido eleita diretamente.

Figurões

Na convenção do vereador Sargento Lobo como candidato à Prefeitura de Santo André pelo Patriota, chamou atenção a presença de algumas figuras conhecidas da cidade que estão na lista de postulantes a vagas na Câmara pela legenda. Entre eles o ex-boxeador Servílio de Oliveira, medalhista olímpico em 1968, e a ex-jogadora de basquete Marta Sobral. A ex-vereadora Heleni de Paiva também estava presente, mas não tentará retornar à Câmara neste ano. Na mesa de honra, o ex-vereador de São Caetano Gilberto Costa foi tratado como celebridade.

Intervenção

A direção estadual do PDT confirmou a intervenção no diretório do partido em Rio Grande da Serra. No site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a legenda aparece como inativa. O pedido de intervenção foi feito pelo coordenador regional da legenda, o ex-secretário mauaense Júnior Orosco, depois que Gilvan Mendonça (PDT), liderança do partido em Rio Grande da Serra, abandonou a pré-candidatura a prefeito para apoiar a campanha de Claudinho da Geladeira (Podemos). Orosco avisou que se Gilvan quisesse deixar a empreitada eleitoral, precisaria dar apoio a Marilza de Oliveira (PSD), candidata governista.

Vice fechada

Ex-prefeito de Mauá e pré-candidato do PDT à Prefeitura no pleito deste ano, Donisete Braga convidou a ex-vereadora Teka Ferreira (PDT) para a vice. A escolha passou pelo fato de ela ser nordestina (paraibana), evangélica, moradora do eixo Barão, conhecedora da política local e de extrema confiança de Donisete – que utilizou como exemplo o estremecimento da relação entre o prefeito Atila Jacomussi (PSB) e a vice Alaíde Damo (MDB).

Mudança de ideia

O vereador Mauro Miaguti (DEM) havia confidenciado a algumas figuras do meio político que não tentaria a reeleição na Câmara de São Bernardo. Tanto que vinha conversando com outras forças políticas da cidade, como o vereador Rafael Demarchi, pré-candidato do PSL à Prefeitura. Nesta semana, esteve com o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Saiu de lá com o compromisso de pensar em tentar novo mandato no Legislativo. Assim, seria candidato a vereador na chapa do prefeito Orlando Morando (PSDB). A convenção do DEM é hoje.

Mira

Está na pauta de terça-feira, da segunda câmara do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a análise da prestação de contas do convênio feito pela Prefeitura de São Caetano e a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) para o Natal Iluminado de 2016 – à época, a gestão municipal estava sob responsabilidade de Paulo Pinheiro (DEM) e a Aciscs, do advogado Walter Estevam Junior (Republicanos).

Explicações

Bancada governista em Santo André se reuniu ontem e decidiu que, na sessão de terça-feira, haverá requerimento com pedido de explicações sobre contratos assinados na gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT) e que levantam suspeitas. Vão pedir para que o ex-secretário de Saúde Homero Nepomuceno (PT) compareça ao Legislativo para fornecer detalhes de assuntos que chamaram atenção do bloco de sustentação.