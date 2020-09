Psol aposta em Horácio Neto pela 2ª vez em São Caetano

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020 | 22:24



O Psol de São Caetano confirmou ontem a candidatura do ex-vereador Horácio Neto a prefeito, em convenção realizada de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19. Será a segunda vez que o ex-parlamentar disputará o Palácio da Cerâmica pela sigla.



Em longo debate por meio de chamada de vídeo, o nome de Horácio foi aprovado por unanimidade pelos militantes. O agora prefeiturável pediu para que os correligionários não se desanimem pelo fato de enfrentar nas urnas “o poder econômico”, em referência às candidaturas do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e do ex-vereador Fabio Palacio (PSD). “Vamos disputar com a direita, com os conservadores, com as oligarquias e vamos estar ao lado do povo de São Caetano. Nosso desafio é convencer corações. Vamos fazer campanha para os que concordam com a gente e para ganhar o apoio de quem não concorda”, disse o ex-parlamentar, que exerceu o mandato quando esteve filiado ao PT.



Embora tenha participado de todas as disputas, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, na cidade, desde que foi criado, o Psol nunca conseguiu eleger representantes no município – ele mudou de legenda no meio do mandato, saindo do PT rumo ao Psol. Na eleição de 2008, então vereador Horácio disputou o Paço são-caetanense pelo Psol. Na ocasião, ficou em terceiro lugar, com 8,84% dos votos – aquele pleito foi vencido por Auricchio.



Para a disputa deste ano, o Psol escolheu o militante Rafael Ensinas, homem trans, como vice de Horácio. Durante a convenção, o candidato do Psol em Santo André, Bruno Daniel, desejou sorte aos correligionários.