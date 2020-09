Alvo de sondagens, Pedrosa ratifica projeto solo em Mauá

Da Redação

12/09/2020 | 00:01



Após ser sondado por forças políticas de Mauá, o empresário Ronaldo Pedrosa bancou candidatura própria à Prefeitura em convenção realizada ontem pelo Progressistas. Serão 35 candidatos a vereador, mas ainda falta definir o vice, que, segundo o político, será divulgado no início da próxima semana.



O nome de Pedrosa esteve circulando nos bastidores das pré-campanhas do prefeito Atila Jacomussi (PSB), do ex-juiz João Veríssimo (PSD), do empresário José Roberto Lourencini (PSDB), do ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB) e também do ex-prefeito Donisete Braga (PDT). No caso de Atila, foi oferecida a vice para Pedrosa, mas a conversa não avançou.



“Todo trabalho está baseado em plano de governo que foi elaborado por pessoas competentes, com objetivo de trazer melhores propostas e ações para Mauá. Acredito no meu potencial como gestor e quero trazer a experiência de vida empresarial para a cidade”, discorreu Pedrosa, avaliando ser possível eleger ao menos um vereador dentre os 35 postulantes. “Sabemos onde vamos chegar com um grupo que nos orgulha muito”, finalizou o candidato.